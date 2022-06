Video: Juan Pablo Montes hace unos años atrás: “Amo al Motagua y no jugaría en Olimpia”

El experimentado defensor hondureño Juan Pablo Montes fue anunciado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Olimpia de cara a la próxima temporada.

El zaguero de 37 años de edad se une al cuadro olimpista y llega procedente del Vida de La Ceiba.

Tras confirmarse su fichaje por los albos, en las redes sociales se ha viralizado un video en donde se recuerda que Juan Pablo Montes en su momento señaló que “no jugaría en Olimpia” ya que en ese entonces formaba parte del Motagua y expresó su amor hacia el equipo azul.

¿Ama al Motagua y jugaría en Olimpia?, le consultó el presentado al zaguero catracho y su respuesta fue categórica.

“Claro que sí amo al Motagua y no jugaría en Olimpia, porque ese ha sido mi sueño desde pequeño, jugar en Motagua”, comenzó diciendo el defensor central.

Y añadió: “Sé que no se me dio al principio de estar en primera con Motagua pero estuve en segunda. Me dieron a elegir si quería a realizar prueba en Olimpia o al Motagua, yo elegí Motagua porque soy Motagua y gracias a Dios regresé y aquí me quiero retirar”.

Cabe recordar que Juan Pablo Montes fue capitán del Motagua y con los azules obtuvo un total de tres títulos de Liga Nacional tras vestir su camiseta por ocho años.

Hoy las vueltas de la vida el defensor forma parte del Olimpia y esas declaraciones no han pasado por alto.