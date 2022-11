Pedro Troglio no come ansias, no piensa en revanchas, no adelanta alineaciones ni tampoco da espacio para la polémica. Su objetivo es claro porque “sus ganas son enormes”: ganar la Liga Concacaf.

El balón rodará el miércoles a las 7:06 pm de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto para definir en la casa del Alajuelense el título internacional, la única cuenta pendiente del entrenador albo, la que “sería mi revancha”.

El estratega argentino fue franco en la conferencia previa a la final de vuelta. Se le recordó las veces que fue frenado en seco en semifinales en suelo tico cuando Saprissa le hizo una increíble remontada (2019) y el mismo Alajuelense lo dejó fuera de la final en penales. Respondió a todo.

- LA CONFERENCIA -

¿Qué aprendió de las eliminatorias que perdió ante Saprissa y Alajuelense visitando Costa Rica? ¿debe variar mucho en su juego a como lo hace en Honduras?

Nosotros tenemos que jugar de la misma manera en cualquier cancha. En esas dos eliminatorias, contra Saprissa (perdieron la vuelta 4-1) hicimos un gran partido donde desgraciadamente encajamos un tiro libre bien pateado en el minuto 88 y un gol en la última jugada (90+3). Contra Alajuelense empatamos 0-0 en un extraordinario partido de nosotros que fue a partido único donde hicimos los méritos para ganarlo.

Me quedo con lo bien hecho en la cancha. Mañana la cornisa es muy fina, si mañana ganamos seremos un fenómeno y si perdemos será un desastre. A la Liga el acompañamiento de su gente le vendrá bien, pero debemos seguir jugando de la misma manera para sacar la llave adelante”.

¿Cuál es la principal fortaleza del Alajuelense? ¿y qué debe hacer para ser campeón?

Lo hemos visto bien solamente lo que hizo en el juego de ida, sino por lo que ha venido haciendo en Liga Concacaf y en el torneo local, su capacidad técnica individual de media cancha hacia adelante, con la capacidad de un Celso Borges, Alex López, Bryan Ruiz - si juega-, un Aarón Suárez, Freddy Góndola y de Johan Venegas ni hablar, jugadores de muy buen pie que circulan bien la pelota con los que debemos tenerles buen ojo como a todo equipo ofensivo, cuando pierden la pelota tendrás alguna posibilidad y después sacarle la pelota y saber tenerla.

En cuanto a lo que pasó en el partido como local, yo no creo en las hipótesis que debíamos haber ganado por un gol más porque en la última jugada casi el Alajuelense casi empata 3-3. Sería una locura creer que defendiendo 90 minutos mantendremos el arco en cero, hay que jugar un partido parecido, con la gente en contra, a lo que hicimos en Honduras”.

Jugaste una final en la Copa del Mundo (1990) y dirigirá su primera final internacional con Olimpia, ¿qué le dices a tus jugadores que están a 90 minutos de ser campeón?

Para mí todas las finales en cualquier campeonato son iguales. Del mundo, América, Libertadores y una Interamericana aquí, ante Alajuelense, con River Plate en 1987. Las finales son momentos únicos para un jugador, ni hablar del técnico. El jugador tiene la suerte de descargar dentro la cancha y el entrenador al contrario. No hay nada más importante para un jugador que disputar una final, es lo mejor que te puede pasar.