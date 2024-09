Troglio lanza dardos tras triunfo vs UPN: “Soy rencoroso, tengo un defecto y no me olvido”

Me llama la atención y diré algo sin que lo tomen mal y con todo respeto. El periodista deportivo que escribe la pelotudez tan grande de decir que en un lugar cuando perdes estás desunido... No has pisado una cancha de fútbol ni has estado en un vestuario. Nosotros estamos súper unidos adentro.

El partido no lo pudo liquidar antes: “Contento con los jugadores, hicimos un gran partido y sufrimos inúltimente en un partido para liquidarlo antes, pero no podíamos concretar el tercer gol y dejamos abierto el partido hasta el final. Un gran despliegue de todos”.

Buscaron cuatro jugadores que no estaban jugando para poner que eran el problema. Pusieron al ‘Mango’ Sánchez, pobre chico, que es un pan de Dios, es más bueno que otra cosa, por eso me da bronca eso. Hoy un diario muy prestigioso en el país hacía una encuesta si me tienen que echar o me tienen que dejar, después de cinco años de gloria, el diario se pone a hacer una encuesta ridícula como esa, es muy fuerte muchachos.

Yo estoy feliz por los jugadores, por la dirigencia que me ha tratado bien, por la gente, ¿por mí? a mí no me importa, yo voy para adelante y contra las paredes, me pueden decir lo que quieran que no me achico”.

Darle vuelta a la página: “Yo soy rencoroso, tengo un defecto y no me olvido, porque dentro de un tiempito las mismas personas te llaman, se hacen los buenitos, a mí no me molesta la crítica justa. Soy rencoroso, si a mí me matan igual, después de cinco años ganamos y si me tengo que ir, me voy a ir.