Pedro Troglio y confesión sobre Honduras en charla con ESPN

Volver a Argentina

“Estoy contento de volver al país en un club como Instituto, estoy cómodo y feliz, esperando este arranque y poder hacerlo de la mejor manera, que es el sueño de todos”.

¿Qué lo trajo a Instituto?

“Hay una situación familiar, ya había deseo de volver porque seis años es mucho tiempo, tenía la necesidad de volver, tampoco quería llegar a cualquier lado, sin proyecto y bueno a Instituto en este tiempo siempre lo miraba en los primeros lugares, peleando, cuando llegué acá la verdad que encontré la comodidad que quería, me parecía que era un buen arranque para mí que me había tocado volver hace un par de años en San Lorenzo, donde me tocó no poder realizar lo que quería a nivel resultados y bueno, hoy tengo la posibilidad de poder ensamblar otra vez en este equipo”.

El hijo de Marcelo Gallardo

“Matías viene como una apuesta para el club, pero me preguntaron a mí, es formado en River Plate, le tocó irse a la MLS y tiene la posibilidad de volver acá, es un chico joven, tengo la confianza de poder pulirlo y formarlo”.

20 años como DT

“El 9 de enero cumplo 20 años como entrenador y siempre con equipos. Gracias a Dios nunca estuve sin equipo, siempre dirigí, me ha ido generalmente muy bien, si tengo que buscar el único fracaso, aunque no me gusta esa palabra, el único lugar donde no me fue bien, pero tampoco hemos dejando una mal imagen en el trabajo interno, es en San Lorenzo. Los tiempos han cambiado mucho de aquel 2005 al 2025, creo que esa ha sido la clave de poder tener equipos durante 20 años, la pasión, las ganas de modernizarte. Si me preguntas, me ha gustado más jugar al fútbol, pero creo que he sido mejor entrenador que jugador”.