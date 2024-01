La queja de Pedro Troglio tras el empate de Olimpia ante Génesis

Sensaciones tras el empate en Comayagua

Fue un partido difícil que sabía que nos iba a esperar y nos jugaría al contragolpe. Los dos goles vienen de dos errores nuestros. Después hicimos un segundo tiempo de buen nivel, aún no estamos en el nivel que queremos, eso les pasa a los equipos finalistas porque no existe preparación. El equipo respondió, luchó y hasta pudo ganarlo al final. El empate no era lo que queríamos, pero a como estaba el partido, no haber perdido es bueno.

¿Qué mensaje le dio a los jugadores en el descanso para cambiar la cara en el complemento?

A veces hay mensaje y ‘mensaje’. El mensaje de hoy no fue de lo más lindo, mientras que en el de la final fue bueno porque miraba al equipo bien. Hoy no estaban haciendo el juego que teníamos que hacer, no es que faltaba actitud. En el complemento lo hicimos, jugar por los costados, que era donde teníamos más gente y empatamos. A veces, hay que levantar a los jugadores de una manera, y otras con una caricia, todo de acuerdo a lo que se ve en la cancha.

¿A qué se debe este cambio tan drástico comparado al último juego con Motagua?

El 21 de diciembre empezamos vacaciones y el 9 de enero empezamos a entrenar, hace 10 días. La primera fecha se tenía que jugar el domingo que viene, porque encima hubo un partido de Selección que jugaron futbolistas del ámbito local, entonces, ¿para qué iniciamos el torneo en la misma semana? Iniciemos después y luego juguemos una fecha a mitad de semana. Es algo que siempre nos paso, los finalistas, tanto nosotros como Motagua; nos va a costar unos 20 días para llegar a tono.

¿Cómo avanza el fichaje de Andy Nájar?

El presidente estuvo hablando con él, van bastante bien en las charlas. No sé si habrá alguna novedad hoy o mañana. Hay que definir el tema económico, pues el club desde el campeonato anterior ha tratado de bajar los costos. Estamos tratando de acomodar el plantel, se nos fue un arquero por lo que quizás ocupemos uno, así como un cambio para Pineda. Hay que bajar la estructura económica, por lo que hay que ver si sale algo accesible al club.

¿Cómo está el tema de Alex López (sin club) y Bryan Beckeles (sin contrato?

Vamos a esperar para ver si el club está en condiciones económicas para hacerle una propuesta. Con Beckeles es lo mismo, se le hizo una oferta y está tratando de cerrarla, aún no arregla, por lo que no está no está inscrito hasta que se defina.