Pedro Troglio le responde a Emilio sobre fichaje de Kevin López

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, le respondió a Emilio Izaguirre y aclaró el polémico fichaje de Kevin López por el conjunto olimpista.

El director deportivo del Motagua dijo el pasado 28 de diciembre que la contratación del “Choloma” por el León se dio ante la amistad que tiene el agente del futbolista, Leo Cristófano, con el técnico merengue, que le ha respondido con transparencia.

Emilio Izaguirre había dicho sobre el tema que el fichaje caído de Kevin “tiene nombre y apellido, se llama Leo Cristófano, es el agente y es amigo del profe Pedro Troglio y ellos tenían todo adelantado, nunca escucharon una oferta de nosotros, así es el fútbol y la vida, les deseamos lo mejor pero el que venga a Motagua y el que quiera estar aquí tiene que venir a sudar la camiseta”.

Tras estas declaraciones, Pedro Troglio salió hoy al paso y aclaró las palabras que señaló el director deportivo de los azules.

“En la conferencia de Motagua, Emilio dijo que Kevin vino porque yo soy amigo del representante del jugador. Primero, a mí el representante del jugador no me llamó, llamó a Rafael Villeda, Villeda me preguntó sí lo quería y yo le dije que sí y luego hicieron el arreglo”, dijo Troglio en primera instancia.

Y agregó: “Si no atendió es porque no le hicieron mejor oferta que Olimpia y el jugador va donde le hacen mejor oferta. Quiero aclarar esto porque no me gustó para nada. Quiero avisar que yo no llamé al presidente para ofrecer a Kevin López”.