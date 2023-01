Pedro Troglio adelanta posibles salidas y habla del caso Alexy Vega

Pedro Troglio sigue siendo el mismo profesor que ve bastante posible lo que podría ser imposible, pues a pesar de las “abismales” diferencias estructurales y económicas que tiene el Olimpia con el Atlas de México, ya le dejó claro a los campeones nacional que quiere “llegar lejos” en la Liga de Campeones de Concacaf.

El León se citará contra el último bicampeón azteca el 8 y 14 de marzo, y si bien le gustaría tener más jugadores en su plantilla, está “conforme” con lo que tiene, aunque ve con muy buenos ojos la llegada del delantero del Victoria, Alexy Vega, por el que piden más de 3 millones de lempiras.

De igual manera, Pedro Troglio dio a conocer los dos jugadores que solicitó que los prestaran a otros equipos para que puedan crecer futbolísticamente, así como dejó en claro que Jorge Benguché es, y siempre será, un elemento con el que contará.

Conchampions, un sueño de llegar hasta el final

“Tenemos un compromiso claro bueno, dos compromisos, que son el torneo local y, yo ya no diría el poder pasar alguna fase de Concachampions, sino soñar que podemos luchar hasta el final. Nosotros en los dos torneos que disputamos (2020 y 2021), primero llegamos hasta una semifinal donde caímos contra el equipo (Tigres terminó campeón) que llegó a la final del Mundial de Clubes y después quedamos afuera contra el América por goles como visitante, ganándole en el Estadio Azteca.

Ya tenemos que creer que con este equipo podemos hacer mucho más que solo intentar pasar una fase. Es la mentalidad que debemos tener, sabemos que hay una diferencia económica y estructural, pero hay una condición para la cual nos hemos preparado siempre que es competir en el plano internacional.

Ustedes a veces dicen que el Olimpia juega feo y juega mal, no, Olimpia entrena y trabaja para jugar en el nivel internacional y para ello no alcanza con que digamos que les jugaremos ataque por ataque, sino jugar a defender bien, sacrificarte, luchar, aprovechar los pocos espacios que te dan, es por ello que nosotros jugamos al nivel local de esa manera para luego no sufrir internacionalmente.

En Concachampions, podemos ir a competir tranquilamente y al mismo nivel, no digo que vamos a pasar la llave fácil, pero estamos en condiciones de pelear palmo a palmo con el Atlas, o con cualquier equipo mexicano y estadounidense. Tenemos la obligación de no creer cómo vamos a ver si clasificamos, sino, de tener la convicción que podemos clasificar”.

Se siente cerca del nivel de la MLS y Liga MX

“Hablando sobre Olimpia, en 2019 sí me sentí muy lejos, hoy me siento mucho más cerca. Si bien antes llegamos a lugares muy lejanos, ahora estamos cercanos de irles a pelear. Mi charla de ayer (arranque de pretemporada) fue no solamente ganar la 36, sino que ir más allá de lo que podíamos en la Concachampions. Claro, el rival es el Atlas y podríamos quedarnos afuera hasta por un gol, pero nosotros podemos pelear más de lo que pensábamos antes que era ‘bueno, vamos a hacer si podemos hacer un buen papel’”.

Descarta altas

“No habrá más refuerzos, yo estoy conforme con el equipo. La gente te pide 80 mil refuerzos más, piden a Alexy Vega, por este y el otro, pero también hay parámetros monetarios que hay que tener en cuenta, Honduras permite hasta cierto nivel económico, y que aun así nosotros compitamos en un gran nivel es un logro muy grande”.

¿Le interesa Alexy Vega?

“Sí, a mi futbolísticamente, si me podés traer a Ronaldo y a Messi me encantaría también, y a Vega ni a hablar, pero tampoco vamos a hacer un descalabro económico para traer a un jugador por el gran plantel que tengo. Para el jugador es un buen paso, me imagino que económicamente para el Victoria también, pero ellos son los dueños de la decisión porque son los dueños de su ficha y nosotros no podemos ir más allá, no voy a ir a sacrificar a Olimpia por un jugador, más con el plantel que tengo con el que estoy conforme.