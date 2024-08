Pedro Troglio tuvo un cara a cara con árbitro, ¿qué se dijeron?

La intención de Pedro Troglio era dejar las cosas claras y constatar los insultos que Ordóñez le profirió para que él reaccionara como lo hizo, que de igual forma afirmó que no debió de hacerlo.

“Él me insulta, me dice ‘mama ve..’ y ‘andate a la pi..’, una cosa así, por eso yo me regreso y le digo esa palabra ‘quién sos, la concha de tu madre’ y le respondo a la provocación”, reveló a Diario LA PRENSA el técnico sudamericano.