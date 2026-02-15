  1. Inicio
Victoria se devora al Olimpia y le quita el invicto del Torneo Clausura 2026

La Jaiba Brava sumó su primer triunfo del campeonato a costas de un herido León y le ganó 2-1 con goles de Luis Hernández y Rolando Blackburn. Elison Rivas hizo el tanto merengue en La Ceiba.

