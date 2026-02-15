Archivos de Epstein
Victoria se devora al Olimpia y le quita el invicto del Torneo Clausura 2026
La Jaiba Brava sumó su primer triunfo del campeonato a costas de un herido León y le ganó 2-1 con goles de Luis Hernández y Rolando Blackburn. Elison Rivas hizo el tanto merengue en La Ceiba.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 21:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
