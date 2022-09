Pedro Troglio analiza las opciones de Honduras, habla de cómo jugarle a Argentina y de Diego Vázquez: ¿Su pronóstico?

Para mí no ha cambiado nada, no reniego de mi paso por San Lorenzo porque fue una decisión personal importante, a nivel humano y a nivel deportivo, sabiendo que las consecuencias podían ser las que fueron. El equipo estaba con problemas, en el cual me quedé en nueve fechas y me fui, pero no me arrepiento de nada porque son todas experiencias y más que nada porque humanamente y emocionalmete necesita estar en Argentina.

No tardó mucho en responderme: “Dale, si querés mañana por la mañana, hoy ya me vine a pescar a un lago”. Y así de rápido cuadramos todo.

Me animé a escribirle un mensaje por WhatsApp para ver si me regalaba una exclusiva en su casa: “Profe, mire que quería saber si me puede ayudar con una entrevista, tomando en cuenta que viene un Argentina-Honduras”.

Sí, a lo mejor no me imaginé que tan pronto, pensaba hacer un poquito de pie en Argentina, pensando que mi madre iba a estar más tiempo, entonces opté por un momento familiar importante, de hecho el 30 de mayo mi madre falleció y el primero de junio me llamaron. Era un momento en el que yo tenía necesidad de estar trabajando, no de parar. A lo mejor si mi madre hubiera estado todavía con vida, es factible que me hubiera quedado en Argentina. Al no estar tuve la posibilidad y volví. Y bueno, no me arrepiento de haberme ido en su momento porque sé por qué lo hice y menos de haber vuelto, la comodidad que he sentido aquí en el club y en la ciudad ha sido muy grande.

No, no, no... Yo creo que hay que ganar los dos, después sabemos que no es tan fácil ganar todo, uno creo que es fácil, pero no, los cuatro equipos que hemos llegado ahora tenemos posibilidades de ganarlo. No tengo una prioridad, la idea mía es ganar lo primero que toca que es la Concacaf, si tenemos la desgracia de no ganar la Concacaf tenemos que ir por el campeonato (Liga Nacional). Olimpia cada seis meses necesita ganar algo, estamos bien orientados a ganar los dos.

Pero sí, capaz que los técnicos en cuanto a su manera de ser son distintas, estaba Diego que era más extrovertido, más hablador, ‘La Tota’ prácticamente no, es una persona introvertida, que habla menos, pero bueno la rivalidad es lógica, hay un respeto enorme para con Diego, más allá de las broncas y que nos hemos agarrado, tengo mucho respeto porque también yo recibí un llamado muy importante en mi vida cuando falleció mi padre en pandemia, que estaba alejado de él, esas cosas las valoro más de lo que después puedan decir en una conferencia en contra del Olimpia. ‘La Tota’ no, me parece que es mucho más prudente, es más fácil tener menos problemas.

A ver, en los dos casos me tocó llegar de la misma manera, cuando llegué en 2019, el Motagua era multicampeón con un Olimpia que tenía tres años y medio o cuatro sin salir campeón. Y claro que venir a enfrentar a un Motagua que venía de ser bicampeón y agrandado, es muy difícil, hemos tenido la suerte de generar una diferencia importante a favor nuestra eliminándolos en finales, semifinales, en la Concacaf también. Ahora me pasa lo mismo, llego en un momento donde Motagua viene de salir campeón, ha tomado fuerza de vuelta y toca ir a enfrentarlo, las situaciones son parecidas.

Primero, vestir la camisa de tu país, no importa que sea la de Argentina, Honduras o la que sea, no va de la mano del momento futbolístico de un equipo u otro, vale el orgullo de ponerte la camiseta de tu país, de representar al país y de cantar el himno a la mitad de la cancha. Creo que no hay nada en el fútbol que iguale el momento cuando uno canta el himno. No es que uno va a la guerra, pero uno cuando va a un partido siente que va a representar el país en lo que a la mayoría le gusta que es el fútbol. Es un momento único.

Hay nuevos jugadores, hay que empezar de nuevo a rearmar un sistema y una idea futbolística que es distinta a la idea del entrenador anterior, cada una tiene sus ventajas, sus defectos. Uno está tratando de volver a una idea que tenía que ver con la recuperación de la pelota o a la pérdida de los hombres, que a lo mejor en otros esquemas se prioriza una sola parte, en otra las dos, pero el jugador de fútbol debe estar preparado a distintas posibilidades, tendría que ser más fácil porque me conocen, pero cuesta volver a acomodarse. De a poquito estamos en lo que yo quiero, es una idea ganadora y a veces sí y a veces no, no es que se da siempre, pero es lo que nos gusta hacer a nosotros.

Yo digo que no nos podemos dedicar a esto si no sabemos que a veces las cosas nos pueden salir mal, si no sería muy difícil volver a levantarse después, pero yo que lo tengo claro, después de pasar un mal momento, sabía que te vas a levantar, si no estuviéramos preparados para eso, sería muy difícil. El sueño es ganar los dos, Olimpia obliga a ganar los dos torneos, ojalá así sea.

Yo lo veo bárbaro. Yo jugué hasta los 39 años. Si vos te cuidás, es claro que no vas a estar físicamente como cuando tenías 20, pero Messi es un jugador que se ha cuidado toda la vida, se alimentó bien, es un jugador muy profesional y de hecho lo hacen jugar en posiciones donde hace un desgaste menor, la capacidad técnica no se pierde y cuando va a la selección de Argentina va feliz, es otra persona, todos tenemos fe en él y en todo el grupo que se ha formado.

Me ilusiona, pero como yo he jugado este deporte y lo he dirigido, soy un poco más cauteloso que toda la gente. La afición dice que vamos a ser campeones del mundo, cuando llegan los cuartos de final, semifinales, te toca la Francia de Mbappé y Benzema, se levantan los dos iluminados y Messi medio, medio, y terminás perdiendo, porque la vara es muy corta cuando llegas a ese nivel. Cuando vas a jugar, con todo el respeto, con selecciones más bajas, vos no te podés levantar iluminado, pero los demás te perdonan la vida. Una Francia iluminada no te perdona la vida. Yo soy más cauto de que somos candidatos como cuatro o cinco selecciones más y que ojalá que podamos estar siempre iluminados.

Yo creo que no hay nada más importante para un jugador de fútbol que participar en un Mundial, es como que si a ustedes les tocara ir a Qatar y cubrir. A mí como jugador llegar a la selección de mi país y jugar un Mundial, es lo máximo. Tuvimos la suerte de hacer un gol, es como que cada cuatro años cuando hay un Mundial pasan los goles en Argentina de los torneos anteriores y aparece mi nombre. Vos no vas a estar en esta vida y tus tataranietos van a estar viendo tu gol, es como un legado que uno deja.

Para este partido, Honduras tiene que tener en cuenta, así como toda la gente, que van a ir a enfrentar a la potencia más grande del momento, con uno de los mejores de la historia y el mejor del momento que es Lionel Messi, entonces que hay que tratar de ir a competir, sabiendo que va a ser muy difícil, pero también teniendo claro que se pueden desencadenar otras cosas que la gente no intuye, pero que después si te toca perder la gente salta como loca, me parece que hay que tratar de competir, como yo siempre le he dicho a los muchachos cuando vamos a jugar a nivel internacional con los mexicanos, uno puede perder porque hay una realidad deportiva y económica, pero hay que tratar de competir de la mejor manera. Me parece que lo que tiene que hacer Honduras es eso, va a ser difícil, vos mirás en el equipo de Argentina los convocados, están del Inter, en el París Saint Germain... Es difícil, pero lo importante es competir de la mejor manera posible.

¿Por qué Scaloni ha encontrado el éxito?

Llegó de manera equivocada, cuando todos criticaban la manera en que llegó, que no tenía experiencia... No estaba mal la crítica, pero después tuvo tres años aguantando la crítica y se transformó, hizo un posgrado de tres años, ha formado un grupo espectacular. Ha visto jugadores. Nadie sabía por ejemplo que el “Cuti” Romero jugaba en el Atalanta y apareció y hoy es un fenómeno jugando en el fútbol inglés. Esas son las virtudes de Scaloni, dejar de lado a algunos jugadores y conformar un plantel que se le ve muy unido.

¿Messi o Maradona?

Es muy difícil, en mi época morimos por Diego y matamos por Diego. A veces acá a mí me cargan, los que me quieren matar y criticar dicen, ‘se ve que es amigo de Maradona’. Para mí es mejor ser el amigo de Maradona, yo soy maradoniano a full, que digan que son amigo de Maradona es fantástico, ojo que para ser amigo de Diego primero tenían que convocarme a la selección, por méritos me convocaron y no porque era amigo de Maradona.

Sería muy injusto decir Maradona o Messi, yo viví con Diego y somos maradonianos, mi hijo es Messista, pero creo que Argentina debe estar feliz que en los últimos 40 años ha tenido a dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol y que nos han representado bárbaro. Yo viví con Diego, pero no puedo dejar de reconocer lo que es Messi para nosotros.

¿Estaría feliz Maradona con la actual Argentina de Scaloni?

Seguro. Diego era un extrovertido, un loco bárbaro, que disfrutaba ver a la selección, son dos vidas distintas, la de Diego y la de Messi. Maradona ha vivido en problemas, con adicciones y con muchas cosas y lo ha llevado adelante porque era un animal físicamente y mentalmente. Messi por su capacidad y su orden en la vida le ha llevado a estar jugando con 35 años. Diego, después de los 30 ha tenido idas y vueltas, y los hemos perdido joven como ser humano por todos esos problemas que ha tenido en la vuelta. Lo digo, es como querer comparar el chocolate con el dulce de leche, a mí me gustan los dos.

¿Cómo se le debe jugar a un equipo como Argentina?

Si vos me preguntas a mí, hay que armar un bloque corto, con mucha gente. Algunos te dirán ‘no, vamos a jugarle de igual a igual’. Si le juegas de igual a igual es difícil, corres peligro. Ya te tocó jugar una vez contra Brasil, le querés jugar de igual a igual y te liquida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vas a ganar? Quizás y pierdes igual, pero generalmente se trata de achicar espacios, de aprovechar las contras, que Messi no tenga muchos espacios libres, sino que en un bloque Messi tenga dos o tres hondureños cerca, que no sea fácil encontrar circuitos de juego y luego aprovechar los espacios que deja Argentina cuando dice atacar con mucha gente.

Esos espacios que menciona, ¿así se le hace daño a esta Argentina?

Puede hacerle daño, tampoco quiere decir de esa manera, yo te digo cuál es la mejor manera, depende del desarrollo del partido. Si juegas de igual a igual, corres mucho peligro, estamos hablando de un equipo de mucho nivel. Pero bueno, Diego (Vázquez) es muy inteligente, tiene esa capacidad, ha convocado a los defensores que él conoce, por algo lo ha hecho, seguramente va a armar algo así.

¿Qué ganancias puede obtener una selección como Argentina, tan poderosa y con tantas estrellas, de enfrentar a Honduras?

Todo tiene ventajas porque vos en un Mundial enfrentas a equipos de todos los niveles, además es la última convocatoria antes del Mundial, de juntarse, trabajar juntos y hacer fútbol. Eso me pasó cuando me trajeron a Honduras, que me preguntaron los dirigentes: ‘¿Usted vendría a Honduras?’. ¿Y por qué no vendría a Honduras? Eso es un poco de ustedes también. Es cierto que el fútbol hondureño no está al nivel del fútbol argentino o el de España, pero tampoco es un fútbol de mierda como para tirarlo abajo. Yo hice un ejemplo muy claro, cuando vinieron los panameños del Tauro vestidos de traje, todos estaban sorprendidos, decían que ‘nos llevan años’. ¿Por qué nos llevan años luz? ¿Porque venían de traje? Yo conozco mucha gente de traje que te caga. ¿Vos no tenés amigos que se vistan de traje y son cagadores? No sé como les dicen ustedes. Yo pienso que ustedes tienen que darse más valor, a Argentina le sirve jugar contra Honduras, ya sea que gane 1-0, 2-0 o 5-0, le sirve y al hondureño le recontra sirve, aunque pierda, jugar a ese nivel y contra esos jugadores.

En una entrevista para Diario Olé, a Diego Vázquez le preguntaron por su trabajo acá y habló muy bien. ¿Qué puede decir usted?

Yo le tengo un aprecio muy grande, más allá de que antes no nos saludábamos cuando no enfrentábamos porque él declaraba una cosa y yo otra cosa, nos matábamos, pero tengo una sensación enorme como persona. Como entrenador es otra cosa, a él le gustaba armar lío con Olimpia, yo a lo mejor no entraba en esa, a la larga si entraba, me hacía calentar. Después, ya te dije que me han llamado un día cuando falleció mi padre y eso ya a mí, cualquier otra cosa que venga después, está perdonada.