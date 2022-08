Pedro Campa tras perder ante Teófimo López: “Es un boxeador muy bueno, pero no es el ‘monstruo’ como dicen que es”

El boxeador mexicano, Pedro Campa, habló sobre la pelea del pasado sábado 13 de agosto en donde terminó siendo derrotado por el hondureño Teófimo López.

El Resorts World Event Center, fue el lugar donde se mostró una gran exhibición por parte de ambos peleadores el pasado sábado, pero en la que solo el joven de sangre hondureña pudo salir con el triunfo.

Fue hasta el séptimo round, que Teófimo logró derribar al mexicano, luego de un gancho con la izquierda que mandó a la lona. El réferi decidió ponerle fin a la pelea y darle la victoria al catracho por nocaut técnico.

En una entrevista con ESPN, Pedro Campa, señaló que hubo momentos en los que pensó que ganaría y aprovechó para dejarle unos dardos al catracho.

“La verdad estoy contento, sentí que di lo mejor que pude. La verdad me sorprendió cuando caí; sabía que me quería sorprender desde el primer round y yo estaba consciente de eso, en el round 7 yo le di la distancia y me retiré unos pasos y ahí fue donde me agarro, me cacho con un cruzado (gancho con la izquierda)”, comenzó diciendo el mexicano.