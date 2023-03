Dybala podría demandar a la Juventus: “Todavía me debe dinero”

El argentino Paulo Dybala, actual jugador del Roma, aseguró en una declaración ante la Guardia de Finanzas italiana en el marco de la conocida como ‘Investigación Prisma’ sobre el Juventus Turín, su exequipo, que éste todavía le debe cerca de tres millones de euros.

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la ‘Juve’ todavía me debe dinero. No sé la cantidad exacta, pero serán más o menos 3 millones netos”, dijo el argentino en la declaración el pasado 21 de febrero, informaron los medios italianos este viernes.

Todo la investigación sobre el conjunto turinés relacionada con las maniobras salariales parte del ejercicio económico de 2020, cuando por la situación socioeconómica generada por la pandemia de COVID-19 el Juventus llegó a un acuerdo -marzo de 2020- con determinados jugadores en el que renunciaban a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan dañado en plena pandemia.

Sin embargo, meses después, la Fiscalía empezó a investigar este acuerdo, ya que no se trató de una renuncia del salario, como en un principio informó el club italiano, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un pacto privado, algo ilegal, que supuso un ahorro en el presupuesto del Juventus.