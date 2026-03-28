Partidos amistosos hoy sábado 28 de marzo: hora y dónde ver México vs Portugal

La Fecha FIFA continúa este sábado con partidos atractivos de carácter amistoso con selecciones que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección de Perú se enfrenta a Senegal, campeón de África, en Saint-Denis, Francia. El equipo peruano será rival de Honduras el próximo martes 31 de marzo en España en un amistoso de selecciones eliminadas de la Copa del Mundo. Otras selecciones de la Concacaf que se foguearán hoy son Canadá que se mide a Islandia y Estados Unidos que enfrenta a Bélgica, mientras Haití chocará contra Túnez.

Para cerrar el día de amistosos, México tendrá un duelo de altos vuelos contra Portugal, que no contará con Cristiano Ronaldo. El encuentro se jugará en el remodelado estadio Azteca. Esta no será la primera ocasión que México y Portugal se vean las caras, previo a este duelo las selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones: dos amistosos, uno en fase de grupos del Mundial 2006 y dos en Confederaciones. Los más recientes encuentros se dieron en la Confederaciones en el Grupo A y por el tercer puesto. Portugal domina el historial con tres victorias y dos empates por lo que este duelo en el Azteca podría hacer historia si la selección azteca consigue un triunfo.

Partidos amistosos internacionales de hoy