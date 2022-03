Pablo Lavallén, tras derrota ante Victoria: “Nos dieron un cachetazo y se nos cayó la corona en casa”

“Los jugadores conocen el Nacional. El no haber jugado sí puede impedir tener un registro de cómo está el terreno de juego, pero no hay excusa. No aprovechamos ser local, el equipo recibió un golpe durísimo”.

Primera vuelta regular

“Ha sido una primera ronda en la que va conociendo a los rivales. Una vuelta regular, si hubiéramos ganado el partido con autoridad, como creíamos que lo haríamos, hubiese sido una buena. Intentaremos en la segunda vuelta enderezar el camino, sabiendo que lo que pasó, pasó; arrancar de cero y darnos un baño de humildad. Jugará el que esté mejor y no habrá ningún tipo de concesiones para nadie. Hoy nos pegaron un ‘cross’ en la mandíbula y nos tumbaron la corona, y está bueno que nos pase porque seguramente la jornada que viene no vamos a jugar como el campeón. Jugaremos de igual a igual contra cualquier equipo y hacer los sacrificios que implica cada juego para intentar ganar. La exigencia que siento como entrenador por estar en el liderato también se lo trasladaré a los jugadores”.

Sin triunfos en los cuatro duelos importante

“Me hiciste un comentario bárbaro. Eso es algo que yo tendría que resolver como entrenador y responsable del plantel, si no, el desenlace será el más que conocido. Intentaré que ellos me puedan dar una respuesta, así como de convencerlos de una forma, pero esa manera de jugar requiere de todos los condimentos que debemos tener para disputar un partido de fútbol como la entrega, concentración y personalidad. El hecho de que no ganamos los partidos importantes me compete a mi tratar de revertirlo y si no puedo, el club decidirá qué pasa, ahondará a fondo. Haré lo posible, trataré que los jugadores me puedan explicar qué es lo que pasa porque la verdad no tengo respuesta para dar.”.