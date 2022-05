No pido que se pite a favor nuestro, lo que pido es que tengan un segundo visor de todo, yo escuché al línea cuando Arboleda se fue a disputar el balón con la cabeza y Licona con las manos, y gana Arboleda, el asistente que está al lado de la banca le dice a Said “ojo, ojo, ojo”. Y le respondí “ojo, ¿qué? El portero no tiene el balón en las manos” y me dijo que había una carga de Bengston. La verdad es que, muy dudoso. Sumado a todo lo que viene de los últimos tres partidos y después chequeando que los goles están bien hechos, hay manos que no se cobran y penales en contra que no existen, incómoda bastante.

Una vez más. Lamentablemente, en los últimos partidos, empezando por el de UPNFM, donde también pitó Said Martínez, tuvimos un gol mal anulado por un fuera de juego que no era de Josman Figueroa, después una mano dentro del área que no se sancionó. Contra Victoria se pitó un penal muy dudoso y hoy nos pasa de vuelta.

¿Se siente perseguido por Said Martínez?

No. Me parece que él es uno de los mejores árbitros de la Liga Nacional, pero veo que se vienen produciendo muchos errores por otros árbitros y simplemente los recalco porque esos errores nos pueden dejar afuera del torneo.

¿Qué detalles pueden definir el pase o no el domingo?

Las mismas de hoy. Una desconcentración, un error en el marcaje. Un desequilibrio individual. Son partidos muy parejos, los rivales que juegan esta última fase del torneo, por algo están allí, no es por casualidad que son los equipos más grandes de la liga. Se recurre a jugadores con experiencia y sabemos que no podés cometer ningún tipo de error. A veces, cuando jugás en el torneo regular puedes arriesgar más porque tienes 18 fechas donde puedes reivindicarte, pero en liguilla el más mínimo descuido te deja afuera. Yo preveo un partido muy parecido de hoy. Trataremos de golpear en el momento justo como pasó hoy, lamentablemente no pudimos sostener la ventaja en una jugada donde no estuvimos finos en la marca. El rival juega, también tiene sus méritos.

¿Qué siente que le hizo falta a Olimpia? ¿qué equipo veremos el domingo?

Para aprovechar la ventaja del hombre más (expulsado Héctor Castellanos al 72’) pusimos jugadores de un buen 1vs1 por la banda. Entró José Pinto, Michaell Chirinos estaba por el otro lado. También Jorge Álvarez que tiene buena técnica y remate desde afuera, así como refrescar el ataque con Eddie Hernández. Motagua hizo un cambio defensivo con una línea de cinco, aguantó el resultado que le deja vivo. El domingo intentaremos algo muy parecido, la obligación la tiene el Motagua, más allá de que tenemos que ganar y queremos pasar, pero ellos tendrán que hacer el esfuerzo para anotar, trataremos de que eso no sucede. Tuvimos varias ocasiones de gol, unas las fallamos, otras las concretamos y no se validaron... hacer un partido sólido en defensa y ser más asertivos en ataque.

¿Le queda una sensación amarga saber que pudo haber pegado primero teniendo en cuenta que terminaron jugando con un hombre más?

No, amarga no porque el equipo hizo un muy buen partido dentro de lo que habíamos planeado teniendo enfrente a un rival que tiene potencial y cuando se le da espacios es peligroso al tener jugadores rápidos en ataque y manejar bien la segunda jugada. No me quedo con sabor amargo. Rápidamente después de la expulsión, Motagua se replanteó, se defendió más, hicimos los cambios, pero no se dio. Seguimos en la misma situación de cuando empezamos, pero ahora solo faltan 90 minutos y no 180.