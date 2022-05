Nada. Quizá un poco de gol, pero enfrentamos a un buen equipo en una instancia que no es la habitual, quizá nos faltó en esos últimos 15 metros entrar en juego, pero en líneas generales lo trabajamos bien e incluso ante la adversidad jugando con un futbolista menos durante 25 minutos y eso condicionó, pero no nos generaron ninguna situación clara de gol, solo centros desde los laterales, pero estábamos bien posicionados.

¿Qué opinión tiene del arbitraje con esa polémica que reclama Olimpia con el gol anulado?

Generalmente no tengo ánimos de hablar del arbitraje, pero sí estábamos condicionados, sé que es un juego de contacto, pero cada contacto que tuvimos nos condicionó porque tuvimos amarillas muy rápido, pero bueno... En líneas generales, si Olimpia se queja es porque están acostumbrados a que les den más beneficio y nosotros preparamos un partido de fútbol donde tratamos que el árbitro pase lo más desapercibido posible y no nos amparamos en eso, siempre buscamos la posibilidad de jugar, pero no me quejo si cometió errores, lo hizo para los dos lados e interpretó que tenía que expulsar a un jugador de Motagua cuando pudo haber sancionado una falta antes donde pudo haber expulsado a uno de Olimpia, pero nos basamos en lo que proponemos en el juego. El árbitro tiene sus errores y se puede equivocar, sin duda, en ese sentido estamos tranquilos.

¿Cómo saldrá a jugar el domingo sabiendo que solo vale un triunfo?

Tendremos que afrontar el compromiso sin Castellanos por la expulsión, están todos a disposición y veremos qué es lo más conveniente, intentaremos ganar como lo hemos hecho siempre. Hay tres resultados posibles y en esos tres puede ser que pase lo de hoy que quedamos empatados, así que nos preparamos de la misma forma y me da la tranquilidad de la entrega de los muchachos. Nos quedan 90 minutos para esta llave.