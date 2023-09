Orinson Amaya sentencia a Salomón Nazar para el próximo juego de Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Los resultados no han acompañado a Salomón Nazar en el banquillo del Marathón, que acumula tres derrotas en las seis jornadas que se han disputado del Torneo Apertura 2023. El entrenador hondureño está en el ojo de la crítica y ha recibido un ultimátum de parte del presidente del club verdolaga Orinson Amaya. Amaya no se anduvo por las ramas y fue claro al asegurar que de no ganar el próximo partido contra el Génesis el miércoles 13 de septiembre en el estadio Yankel Rosenthal, después de las Fechas FIFA, se vienen cambios importantes en la dirección técnica. El mandamás de los verdolagas habló en el programa ‘Minuto 90’ de Radio Cadena Voces y mostró su inquietud con la situación que vive el Monstruo Verde, ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones con siete puntos, emparejado con Motagua, Real España y Lobos de la UPN.

“Estamos preocupados por los resultados que hemos obtenido en los últimos partidos cuando vamos de visita, tres salidas, tres pérdidas, no nos tiene nada contentos. Cuando empezamos a estructurar este equipo la idea era estar en el primero o segundo lugar, lamentablemente no se ha podido lograr. Estamos preocupados, ya se les hizo saber al técnico y a los jugadores de la preocupación que existe. Todo pasa por lo que ellos realmente quieren, han quedado a deber tanto jugadores como cuerpo técnico porque no era eso lo que esperábamos, pero esto es fútbol, vamos a seguir apoyando y creyendo en ellos. Ojalá que el próximo miércoles podamos ya reivindicarnos y poder sacar un resultado positivo”, esbozó Amaya. Reveló que ya tuvo una reunión con los jugadores para hacerles saber el sentir de la directiva. “Ya lo hicimos, yo creo que esto es un compromiso de todos, especialmente de los jugadores. Como bien lo mencionan, se puede ir el Doctor Nazar, viene otro y si la actitud de ellos no cambia, los resultados van a ser los mismos. Ya eso lo hablamos, queda en el camerino. Ahora esperar un cambio de reacción de parte de ellos y saber de una vez que están en una institución que les está respondiendo, al final ese es el mal sabor que le queda a uno de dirigente, hacemos el mayor esfuerzo para poder estar cumpliendo y ver que los resultados no se dan, hasta cierto punto es frustrante, pero eso tampoco me va a debilitar, al contrario vamos a seguir al frente buscando que el jugador cambie su pensamiento, su actitud y andar cerca de ellos y garantizar los resultados que necesitamos”.

“Una cosa es cumplir con las responsabilidades como dirigente es cuanto a pagarles su salario y otra cosa es consentirlos, la responsabilidad es que los jugadores y el cuerpo técnico tengan las condiciones apropiadas para que ellos puedan rendir, en cuanto si somo alcahuetes o que andamos mimando al jugador, en mi caso déjenme decirles que no soy ese tipo de dirigente, sí soy un dirigente que valoro mucho al jugador, a la persona, trato de estar siempre ahi respaldándolo en todo sentido, pero también la tengo clara que esto es una profesión y que ellos tienen que cumplirla y tratar de dar el mayor esfuerzo para poder dar los resultados que quiere la afición, los dirigentes y los patrocinadores, en ese sentido mantengo una comunicación bien directa con ellos, lo mismo lo hace Rolando Peña, les decimos las cosas como son, cuando se tiene que llamar la atención se llama como debe ser, en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema y tampoco vamos a estar chineando a jugadores que no tengan el mismo compromiso que tengan los demás”, agregó. Orinson fue consultado por algunas quejas de los horarios de los partidos de su equipo en su estadio. “¿Quién tiene más ventaja de jugar en el Yankel? Marathón, entrenan ahí, al mismo horario, como es posible que contra Real España que hizo más calor se le ganó y el siguiente domingo, con menos temperatura se perdió, eso más que todo pasa por la parte mental. Tenemos un propio estadio y tenemos que hacer uso de ello, al final ir a jugar a un estadio que no sea nuestro incurrimos en un gasto, 100 mil lempiras suman, nuestra ganancia siempre va a ser el Yankel, (los jugadores) la tienen muy clara. Cuando uno le permite a una persona empezar a justificar todo, no hay responsables. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros y profesionales para aceptar cuando realmente no estamos haciendo las cosas bien y no estamos dando el 100 por ciento como se necesita darlo en esta profesión”.

¿Ha pensado tocarle la bolsa a los jugadores o cuerpo técnico con una sanción económica?, le preguntaron a Amaya y contestó: “Yo soy de los dirigentes que no me gustan ese tipo de situaciones, se los he manifestado a ellos, estoy tratando con personas adultas que realmente tienen que entender que esto es una profesión en la cual se les paga y cuesta conseguir la plata para poder cumplir mes a mes, antes de la fecha o la misma fecha que se vence el pago, todo pasa por el jugador, si sabemos que estamos en un lugar que nos tienen muy bien, el mínimo compromiso que deberían de tener es hacer las cosas bien o al menos esforzarse”. Y añade: “Estamos tranquilos, estos días, que a pesar que estuve fuera del país, estuvimos mucho en comunicación con Rolin Peña, con el Doctor, en cuanto a algunos cambios que tienen que haber en el club en cuanto a actitud, tampoco estamos tan distantes del segundo lugar, incluso del primero, la tabla está muy pareja. Vamos a seguir apoyando, no soy de los directivos que me gusta multar, todo mundo necesita su dinero para cubrir sus necesidades, aquí lo que toca es que ellos hagan conciencia que están en un equipo grande y yo siempre lo voy a decir, el jugador que quiere estar en Marathón tiene que estar convencido que está en un equipo grande y el que no quiera que me lo diga en confianza, lo hago a un lado y no va a pasar nada, tienen que luchar para estar en los primeros lugares”. El directivo asegura que “actos de indiciplina en el club no los hay, no los hemos detectado y si los hubiera yo sería el primero que haría un llamado de atención, siento que tenemos un grupo muy bueno que lamentablemente no les han salido bien las cosas, pero estamos ahí todavía, tampoco tenemos perdido todo, hay opciones, se puede recomponer esto, lo hemos hablado con ellos y con el cuerpo técnico, no puedo dispararme a tomar decisiones, obviamente a cada técnico lo respaldan los resultados, es un análisis profundo que hay que hacer. En ese sentido estamos tranquilos, seguimos confiando en el trabajo del Doctor y del cuerpo técnico que tiene, también de los jugadores, esperamos que el próximo partido contra Génesis pueda ser el despegar de Marathón”.