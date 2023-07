Orinson Amaya anuncia refuerzos y habla del caso de los tres futbolistas fichados

El presidente de Marathón, Orinson Amaya, estuvo presente este martes en el partido de preparación del club ante el Real Estelí de Nicaragua y aprovechó para hablar sobre la situación del club.

Orinson se refirió a los fichajes de cara al torneo Apertura 2023, anunció dos refuerzos más para el club y resaltó el joven plantel que se está formando para futuro.

Asimismo, se pronunció acerca del caso de los tres futbolistas que el Vida asegura tienen contrato con ellos (Geovanny Martínez, Yunny Dolmo y Cristian Sacaza) y descartó la llegada de Eddie Hernández.

-- DECLARACIONES--

Sus sensaciones

Es el primer partido que tengo la oportunidad de verlos. Siempre los partidos de preparación es donde el jugador empieza a soltarse después de varias semanas de trabajo físico que son bastante pesados. Importante, Ojalá que puedan llegar a una buena condición física, ya para el inicio del torneo, que estamos prácticamente a dos semanas.

Refuerzos

La idea es que puedan llegar dos refuerzos más, estamos ahí conversando, tratando de poder finalizar la contratación, pero bueno, siempre ha habido algunos detalles que faltan por definir, pero esperemos que ya la próxima semana o a finalizar esta semana ya lo tengamos.

¿Es Eddie Hernández?

No, de entrada, le digo que no, verdad. No hemos conversado con él. Estamos hablando de un delantero extranjero.