“Tienen una relación contractual con Vida y deberán cumplir"

Como ya se conoce, "El Virus" Martínez, Dolmo y Sacaza fueron presentados ya de manera oficial como jugadores del Marathón, algo que no le ha gustado la presidente del Vida, Luis Cruz.

"Los futbolistas tienen contrato con nosotros, recibimos la denuncia de Honduras Progreso por el tema del incumplimiento del pago, 10 mil dólares por Yunny Dolmo y 20 mil dólares por 'El Virus' Martínez, por ahí yo nunca me negué a pagar la deuda, el acuerdo no fue conmigo, fue con uno de los que firma dentro del club, pero hay que respetar la deuda, yo en ningún momento me negué. Hay que respetar y pagar lo que se acordó", comenzó diciendo Luis Cruz en entrevista con Grupo OPSA.

"Por ahí no estoy de acuerdo con el otro tema de que los jugadores tienen que regresar cuando no tienen ningún vínculo contractual con Honduras Progreso, cuando nosotros hicimos la transferencia del jugador, hicimos una transferencia, no un acuerdo de préstamo y por eso la inconformidad, queremos que sea en base a ley y que se resuelva esto. Como dije, no tengo ningún problema en pagar lo que se debe, es un compromiso nuestro, pero que sea en base a ley", comentó Luis Cruz, quien pide el regreso de los tres jugadores al Vida.

Honduras Progreso al final ganó la demanda y se confirmó que los futbolistas tenían que regresar al Honduras Progresó, club que negoció con Marathón por el traspaso de Dolmo, Martínez y Sacaza.