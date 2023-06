Orinson Amaya es reelecto como presidente de Marathón hasta 2027

-Yankel Rosenthal fue elegido como presidente vitalicio-

El mandamás más exitoso que ha tenido Marathón en su historia es Yankel Rosenthal Coello y es por ello que su legado en el equipo ha sido inmortalizado.

El empresario viajó a San Pedro Sula únicamente para estar presente en la asamblea donde fue sorprendido con tremendo honor.

Rosenthal fue aclamado por los presentes como presidente vitalicio del Monstruo Verde por lo que le dio al equipo en la década pasada y con orgullo aceptó el cargo.

“Estoy muy orgulloso de ser presidente vitalicio. Me siento halagado por las palabras de todos, la verdad que desde niño le he dado a Marathón todo lo que he podido y un poquito más, que te reconozcan en vida me halaga”, soltó Yankel.

“Seguiremos dando al equipo lo que podamos así como lo hemos hecho siempre. Sé que se está reconociendo que hubo muchos logros. Aquel Marathón que percibimos fue triunfador tanto nacional como internacionalmente”, cerró.

-- JUNTA DIRECTIVA CLUB DEPORTIVO MARATHÓN 2023-2027--

PRESIDENTE EJECUTIVO: JOSÉ ORINSON AMAYA MADRID

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: EDUARDO LONTERO MONTOYA

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: ERICK FERNÁNDEZ ROSENTHAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: EDUARDO RAMON URBISTONDO

VICEPRESIDENTE FINANCIERO: ALBERTO GALO CASTELLÓN

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO: ARTURO BENDAÑA PINEL

VICEPRESIDENTE DEPORTIVO: ROLANDO PEÑA

DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES: NOEL DAVID INOCENTE DERAS

DIRECTOR DE MERCADEO: JAIME ROSENTHAL

DIRECTOR DE LIGAS MENORES: MARIO RENE BERRIOS CASTILLO

DIRECTOR DE OBRAS FÍSICAS E INSTALACIONES: ÓSCAR LÓPEZ CASTRO

FISCAL: CONSTANTINO FRANCISCO MARINAKYS CEDILLOS

FISCAL ADJUNTO: RAMÓN ANTONIO FAJARDO FAJARDO

TESORERO: JORGE LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL: ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN

SECRETARIO ADJUNTO: RODOLFO TADEO BUESO QUAN

VOCAL 1: DANIEL MONTERO ERAZO

VOCAL 2: GEOVANNY PINTO COTTONE

VOCAL 3: DANIEL ALBERTO OTERO ROBELO

VOCAL 4: WILLIAM HALL NORIEGA

VOCAL 5: RODMAN MARTINEZ

VOCAL 6: SERGIO CRUZ

VOCAL 7: ABRAHAM HERIBERTO IRIAS GUZMÁN

VOCAL 8: ÁNGEL LÓPEZ

VOCAL 9: ALEJANDRO EDUARDO CARIAS CASCO

VOCAL 10: OSCAR LÓPEZ JUÁREZ

VOCAL 11: JORGE GABRIEL FARAJ PUMPO

VOCAL 12: HECTOR MARTIN BUESO QUAN

VOCAL 13: JESÚS VÉLEZ BANEGAS