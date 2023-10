Olimpia agiganta su invicto ante un Real España que no despierta

Lo de la Máquina se veía venir desde que se miró la alineación. La dupla Valladares-Reyes se cargaron los estelares y pesos pesados y se la jugaron con cipotes. Fue un entrenamiento para el Viejo León, que de no ser por las constantes tapada de Luis “Buba” López el resultado pudo ser más abultado.

El León no tiene rivales en el Apertura 2023, cada jornada es un paseo más en una liga donde conduce un Ferrari de Fórmula 1 mientras el resto de rivales viaja en bicicleta.

Así de disparejo se ha vuelto el torneo, pero no es culpa del viejo león, es culpa de los rivales que no se reforzaron y lo obvio, no pueden competir con la chequera.