Futbolista de Olimpia revela el miedo que sintió con los disparos en pelea de barras

Tegucigalpa, Honduras.

"Se tienen que tomar medidas, en lo personal, las medidas que se tienen que tomar para que estas cosas no vuelvan a suceder", afirmó el defensor sudamericano quien confesó que en Conmebol se les pone mano dura a los clubes y algunos hasta pierden para frenar a los antisociales.

El jugador se está replanteando si es seguro que sus familiares sigan asistiendo a los partidos. Reveló el susto que sintió cuando estaba dentro del camerino y escuchó las detonaciones de arma de fuego en las afueras del estadio que dejó como saldo, tres personas heridas, una de ellas entre la vida y la muerte

Después del penoso acto de vandalismo protagonizado por las barras de Motagua y Olimpia en el clásico del fin de semana que derivó en las multas económicas y sanciones a los clubes, el defensor merengue, el uruguayo, Facundo Queiróz , levantó la voz y habló sobre el impacto que esto tiene en el plantel.

¿Qué tan peligroso es enfrentarse a un rival como Choloma que está luchando por salvarse?

Es un rival complicado como lo están siendo todos los demás en este cierre de torneo que nos estamos jugando cosas importantes, Choloma es un gran equipo que se nota que está bien comprometido con la causa que tienen por delante, así que será un duelo duro en su cancha, nos estamos preparando para los tres puntos.

¿Qué significa encontrarse con los triunfos en dos partidos seguidos en una semana larga?

Sí, una semana para recuperar los jugadores que jugaron, los otros meter intensidad, fue una semana positiva, queremos seguir cosechando victorias y nos vamos a preparar para ir a sacar los tres puntos.

¿Qué han reflexionado después de lo que pasó el fin de semana, un momento desagradable con la pelea de barras en el clásico y qué mensaje le mandan a la sociedad?

Ha sido un tema a tratar entre nosotros. Es lamentable que todavía se den cosas de este tipo que pasan en todo el mundo, no solo en Honduras. Que triste que el clásico quedó manchado, un clásico lindo para disfrutar y a veces no se entiende que fútbol es un deporte para disfrutar, para estar en familia ya que es un deporte para dar espectáculo, pero a veces hay gente que está para otras cosas y daña la imagen. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso, tomar medidas de seguridad porque la verdad, quedó el derbi manchado y es preocupante.

¿Cómo se sienten en el cierre del campeonato, sabiendo que pueden quedar en las primeras dos posiciones y es una necesidad para el Olimpia por el formato?

Tenemos un cierre lindo por delante, con partidos importantes que nos harán llegar de la mejor manera a la liguilla. Estando en Olimpia es importante quedar en los primeros lugares, es lo que buscamos y hemos venido de menos a más. Al principio de este torneo no se nos daban los resultados, dejamos escapar puntos pero recuperamos terreno y lo importante es recuperar puntos.

¿Qué piensas del castigo que recibieron tras los enfrentamientos de las barras en el clásico?

Yo creo que se tienen que tomar medidas. En lo personal, las medidas que se tienen que tomar para que estas cosas no vuelvan a suceder, están bien, obviamente que en este caso Olimpia sale perjudicando y no era local, lo mismo nosotros que ahora vamos a jugar dos partidos de local fuera de Tegucigalpa. Hay que tomar conciencia de lo que pasó, no hay que dejarlo pasar, ni tampoco hacer la vista para un lado. Reforzar la seguridad para que estas cosas no vuelvan a suceder ya que fue muy feo.

¿Cómo ves la pelea por esos primeros dos puestos?

Sabemos que Motagua sumó ayer, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sumar los tres puntos el fin de semana e ir partido a partido como hemos venido, no mirar más allá del fin de semana porque quedan pocos partidos para el cierre de las vueltas regulares y necesitamos sacar la mayor parte de puntos posibles.

¿Cómo miras en lo personal los castigos porque uno voltea a ver Sudamérica y allá no amagan, son bravos los castigos; consideras que las medidas no son tan severas?

Yo no soy quien para decirte si las medidas son las que debían de imponer, por allí he escuchado que las medidas quedaron cortas debido a lo que pasó. De mi parte lo que yo puedo decir es que las medidas que se tienen que tomar deben de ser más drásticas. En Sudamérica son medidas drásticas y también la seguridad que ofrecen a los aficionados y jugadores es mucho mayor y eso hace que los incidentes sean menores. Estoy de acuerdo de que las medidas deben ser mayores porque hay gente que no entiende, y muchas familias están dejando de ir al estadio por las otras que no entienden que el deporte está por encima de todo.

¿Qué viste distinto en seguridad de que falló el home club en el clásico, en este caso el Motagua?

Hablo de Uruguay que es mi país. Allá cuando hay un clásico Nacional-Peñarol que son los grandes de mi país, hacen medidas mucho más grandes, las barras no se cruzan, un hincha de Nacional y Peñarol no se cruzan, se hacen cordones para que no lleguen a la misma tribuna, bueno y las sanciones cada vez son más grandes. Ya cuando lleguemos al estadio y que solo nos separe de la hinchada rival una vallita metálica, es una locura, a un compañero le tiraron un botellazo, no le pegaron de suerte; eso lo tienen que cambiar, a mi criterio. Ojalá que sirva y sea la última vez que pase

¿Qué pasa por la mente de un jugador cuando escucha todo esto que pasó fuera del estadio?

Es la primera vez que lo vivo, nunca había sucedido en los clubes que he estado. Cuando sucedió estando en el camerino y se escucharon unas explosiones afuera del estadio pensamos que no se iba a jugar, ya la mente de uno se comienza a preocupar por la familia que está afuera, en mi caso mi novia que estaba afuera, saber si se encuentran bien. Uno mismo se comienza a replantear si mi pareja siga viniendo a los partidos.