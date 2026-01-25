Olimpia estrena su corona de bicampeón con triunfo ajustado sobre Génesis PN

Tegucigalpa, Honduras.

El bicampeón estrenó su corona y no falló. Olimpia se impuso sin problemas al Génesis PN en su debut en la primera jornada del Torneo Clausura 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde un gol de Edwin Rodríguez le valió para quedarse con el triunfo. El equipo de Eduardo Espinel mostró sus credenciales en el inicio de la Liga Nacional de Honduras haciendo un reconocimiento a Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, quienes cumplieron 235 y 206 partidos con la camisa del Viejo León.

El primer tiempo estuvo marcado por un detalle poco habitual: cuatro posiciones adelantadas de Olimpia, producto del planteamiento inteligente de portugués Fernando Mira. El Génesis PN apostó por líneas adelantadas y una defensa bien coordinada, logrando maniatar por momentos al mejor equipo del país, y la fórmula le funcionó durante buena parte de la etapa inicial. La primera gran emoción llegó al minuto 35, cuando las gradas soltaron el clásico “uuufff”. Jorge Benguché descargó para José Mario Pinto, quien con un túnel dejó pagando a Edwin Maldonado antes de sacar un derechazo peligroso. Sin embargo, Dayan Rodríguez respondió con seguridad para mantener el cero en su portería. Pero ante Olimpia, parpadear cuesta caro. Jonathan Paz intentó despejar dentro del área, el balón le rebotó y apareció el más vivo de todos: Edwin Rodríguez. El volante se dio un autopase de cabeza, dejó vendidos a sus excompañeros Paz y Gabriel Araújo, se acomodó y sacó un disparo letal que dejó sin reacción a Dayan Rodríguez. Gol y estallido albo en el coloso capitalino. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Antes del descanso, Génesis PN avisó. Al 45+1, Jeffry Miranda recibió de Ángel Tejeda y probó desde larga distancia, pero el remate salió muy desviado y Edrick Menjívar solo acompañó la trayectoria del balón con la mirada. Así se fueron al medio tiempo, con Edwin Rodríguez echándose el equipo al hombro, manejando los tiempos, creando juego y marcando el gol que le dio ventaja a Olimpia en el estreno de su bicampeonato. El complemento arrancó con acción desde los primeros minutos. Jerry Bengtson anotaba el segundo tanto albo, pero nuevamente la bandera se levantó y el gol fue anulado por fuera de juego. Minutos después, Jorge Benguché armó una gran jugada individual desde su propio campo, dejó rivales en el camino y quedó mano a mano con el portero, pero el balón le quedó en su pierna menos hábil y el remate se fue desviado. Génesis PN adelantó líneas y por momentos hizo sufrir a Olimpia en el segundo tiempo, pero careció de contundencia. Y en el fútbol, el que no hace goles, los termina pagando, es por ello que el club melenudo terminó cobrándose aquel 6-2 que le propinaron en La Paz. El partido pudo tener más goles pero el joven guardián de Génesis PN, Dayan Rodríguez, hizo tres grandes tapadas, una de ellas con el pie a un remate de José Mario Pinto que ahogó el gol. Al final, Olimpia se llevó los tres puntos, debutando con victoria en el Torneo Clausura 2026 y ubicándose en la tercera posición de la tabla, únicamente por diferencia de goles. Real España lidera con tres puntos y dos goles a favor, seguido por Juticalpa FC con los mismos números, mientras que los Albos arrancan su defensa del título.