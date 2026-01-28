Polémica: Así fue el agarrón de Bengtson con aficionados del Olancho FC

Juticalpa, Honduras.

Jerry Bengtson fue protagonista de un momento polémico durante el duelo entre Olimpia y Olancho FC, disputado en el marco de la jornada del torneo local. El capitán del conjunto albo, que inició como titular, vivió un tenso intercambio con los aficionados locales al momento de abandonar el terreno de juego.

El episodio ocurrió al minuto 75, cuando el delantero fue sustituido para darle ingreso a Maynor Arzú. Mientras caminaba hacia el banquillo, Bengtson recibió insultos desde las gradas, situación que provocó una reacción inmediata del experimentado atacante.

Visiblemente molesto, el goleador histórico respondió con ademanes hacia los hinchas y lanzó la frase que rápidamente se viralizó: “yo tengo diez y ustedes tienen cero”. El gesto fue interpretado como una alusión directa a los títulos del Olimpia en comparación con los del Olancho FC.