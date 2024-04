¡Olimpia cae ante Olancho y se termina su prolongado invicto!

Se cumplen 60 minutos: Sigue empatado sin goles el Olancho FC VS Olimpia.

Se cumplen 30 minutos: Olancho FC y Olimpia siguen empatando sin goles. Hubo un penal no sancionado a favor del León.

Minuto 33 Ángel Tejeda no logra conectar en el área un centro a segundo poste.

Minuto 12 Julián Martínez llega al área y cae ante el acecho de Harold Fonseca. Olimpia pide penal, pero el árbitro señala que no hay nada.

Minuto 3 Ángel Tejeda no pudo controlar el balón dentro del área y el portero Menjívar se queda con el balón.

Además del Olancho FC vs Olimpia, hoy se completa la jornada 15 con los juegos: Motagua vs UPN y Vida vs Génesis.

---------------------------------------------------------------------------

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del Olancho FC vs Olimpia por la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras.