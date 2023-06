Oficial: Definido el futuro de Henry “Cachita” Gómez

Hace unos días, el futbolista había dejado en claro que se sentaría a hablar con el presidente de Potros para tratar de obtener una mejora de salario, pues aseguró que le ha tocado sufrir mucho en su carrera y que se lo merece por su gran trabajo.

“Sí de aquí Honduras (me han llamado), hace poco estuve en una plática con un presidente que me escribió de Nicaragua, pero no, como le digo, ahorita estoy enfocado en Olancho, que ahorita es mi equipo y con quienes tengo contrato”, fueron las palabras del “Cachita”.

Entre los jugadores que han renovado contrato con el Olancho FC han sido: Omar Elvir, Óscar Almendarez, Matías Quinteros, Nelson Muñoz, Cristian Cálix y Harold Fonseca.