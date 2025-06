Oficial: El Al Hilal rompe el mercado y lo convierte en el mejor pagado del mundo

Arabia Saudita.

El Al Hilal anunció de forma oficial este miércoles a través de la red social 'X' el fichaje del entrenador italiano Simone Inzaghi, que dirigió al Inter hasta la final de la Champions League que perdió frente al París Saint-Germain (5-0).

"The italian genius is here. Welcome, Simone Inzhagi" (el genio italiano está aquí. Bienvenido Simone Inzhagi), escribió en 'X' el club saudí acompañado de un vídeo en el que el técnico hace sus primeras declaraciones: "Soy Simone Inzaghi y hoy comienza mi historia con el Al Hilal".

Inzaghi se incorpora al club saudí once diez días antes del inicio del Mundial de Clubes. Precisamente, será el primer rival del Real Madrid en un grupo en el que también se enfrentará el Salzburgo y al Pachuca.