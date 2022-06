¡Nuevo campeón! José González de Guatemala conquista la Maratón de LA PRENSA

Dedicó su triunfo “a toda la gente de Guatemala que está muy pendiente de mí, a mis patrocinadores. Muy contento, agradecido con toda la gente de acá también por el gran recibimiento que nos han dado”.

“En 2019 quedé a pocos segundos atrás del keniano. Hoy se me dio la oportunidad de ganar. Me he estado preparando siempre para lo que venga, hay eventos importantes también en mi país. Este es un trabajo de meses, no tenemos descanso”.

El último corredor de Guatemala que había conquistado la competencia fue Alberto González en 2018 con un tiempo de 1.09.21. Antes, el también chapín Amado García la ganó con un récord histórico de una hora, tres minutos y 56 segundos en 2006.

SUS ORÍGENES

La historia y tradición de la competencia se remonta a 1976. La idea de una maratón de resistencia fue por medio del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.