“El penal nos condiciona”, Ninrod Medina sobre error de Shirley

Nos vamos con una sensación agradable, creo que el equipo en todo momento buscó proponer en el partido, algo que queremos despertar en ese ADN de Motagua . Lastimosamente puedo decirles que se da la acción del penal, a partir de ahí el equipo se desdibuja por la expulsión y lo condicionado que entramos en el segundo tiempo: circunstancia del juego, de lo que se vive, de lo que se maneja. En ese sentido vamos a seguir trabajando, hay buen equipo de trabajo y esperamos que el club se vaya fortaleciendo. No nos gusta perder, pero vamos a seguir buscando mejorar.

¿Qué opinión tiene sobre la expulsión de Marcelo Pereira?

Lo de Marcelo Pereira se maneja a lo interno. Yo siempre he sido un crítico del comportamiento de capitanes en momentos claves del juego. Es un error que no lo vamos a obviar, pero tampoco lo vamos a matar. Nos costó bastante su expulsión, el tener 10, seguramente tiene que recapacitar y darse cuenta que no puede tener esa actitud dentro del equipo. Tengo la convicción de que este grupo va a mejorar.

Sobre Shirley Perelló en la acción polémica del penal

El fútbol es una profesión de errores, yo no quiero remarcar a Shirley Perelló porque tengo esposa e hijos y estamos en un país donde es marcado enumerar errores. Pero mi criterio es que cuando hay que premiar hay que premiar y cuando hay que azotar hay azotar porque siempre va a ser un cuento rallado decir lo mismo, pero cuando uno se equivoca siempre hay un castigo grande. Yo creo que un árbitro que tiene categoría FIFA debe tener criterio sólido para tomar una decisión así, pero nos condiciona lastimosamente. El penal nos condiciona totalmente.