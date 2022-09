“Hoy he estado, de acuerdo con Óscar [Grau], en casa de Ney para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club”, explicó.

“El chico (Neymar) está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas (cuando realmente lo que debe hacer es afrontarlos y no marcharse). Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido”, relató Sanllehí.

Y agregó: “Los compañeros de equipo han estado sensacionales, apoyándolo hasta el final (pero al final se han acabado hartando, como yo, como todos nosotros)”.

Por otra parte una vez que el monto de la prima de fichaje fue expuesta, el padre de Neymar tomó una postura defensiva y exigió el pago inmediato de dichos emolumentos, algo que el club catalán no hizo.

“No me fío de vosotros, me habéis engañado repetidamente”, sentenció Neymar Santos, lo que desencadenó que el brasileño se marchase al PSG a cambio de los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.