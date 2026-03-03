Qué tecnología debutará en el Mundial 2026 y cómo impactará en los partidos

El Mundial 2026 será uno de los más históricos de la historia, no solo por su formato ampliado con 48 selecciones y 104 partidos, sino porque será el más tecnológico que se recuerde en el mundo del fútbol, en lo que se refiere a la incorporación masiva de inteligencia artificial en la operación deportiva, arbitral y comercial del torneo. La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primer torneo en integrar soluciones de IA a escala global dentro de un Mundial, según lo anunciado por la FIFA y Lenovo, una potencia tecnológica multinacional líder mundial en la fabricación de computadoras personales, servidores y dispositivos inteligentes. El anuncio se realizó durante el Lenovo Tech World 2026, en Las Vegas, donde Gianni Infantino y Yuanqing Yang presentaron 'Football AI Pro', un ecosistema tecnológico diseñado para procesar y analizar datos en tiempo real y post partido. El proyecto se apoya en infraestructura de cómputo de alto rendimiento y modelos de inteligencia artificial generativa aplicados específicamente al fútbol de élite. El Mundial 2026 será también el más grande en términos económicos. De acuerdo con proyecciones citadas por la FIFA, el torneo generará más de US$11.000 millones en impacto económico total para los países anfitriones, muy por encima de los cerca de US$7.500 millones estimados para Qatar 2022. En ese contexto, la tecnología se convierte en un activo estratégico para optimizar decisiones deportivas, mejorar el producto audiovisual y fortalecer la experiencia del aficionado.

La introducción de IA no es marginal: todas las selecciones participantes tendrán acceso a estas herramientas, algo inédito en la historia del torneo. En ediciones anteriores, el análisis avanzado estaba concentrado en federaciones con mayores presupuestos y acceso a proveedores privados de datos.

Football AI Pro y el nuevo análisis táctico del fútbol mundial

El desarrollo más relevante es Football AI Pro, un asistente de inteligencia artificial generativa que analizará cientos de millones de datos por partido, incluyendo movimientos, posiciones, patrones tácticos y secuencias de juego. La información se entregará en formatos de texto, video, gráficos y modelos 3D antes y después de cada encuentro. Según explicó Lenovo, la plataforma busca reducir la brecha tecnológica entre selecciones. En términos comparativos, equipos de primer nivel suelen invertir varios millones de dólares por ciclo mundialista en análisis de datos y software especializado. Con Football AI Pro, ese acceso será estandarizado para las 48 federaciones. Una curiosidad clave es la velocidad de procesamiento: los escaneos corporales de los jugadores se realizarán en aproximadamente un segundo, generando avatares 3D de alta precisión que servirán tanto para el análisis táctico como para el arbitraje y la transmisión.

Arbitraje, transmisión y experiencia del aficionado en el Mundial 2026En el plano arbitral, la FIFA incorporará avatares 3D para asistir decisiones como el fuera de lugar, una evolución del sistema semiautomatizado usado desde Qatar 2022. La diferencia es que ahora las recreaciones serán más realistas y comprensibles para el público, integrándose directamente en las retransmisiones. También se implementará Referee View, una cámara desde la perspectiva del árbitro con estabilización inteligente. Esta tecnología apunta a enriquecer el producto audiovisual y abrir nuevas oportunidades comerciales en derechos de transmisión, un rubro que representó más del 60 % de los ingresos totales de la FIFA en el ciclo 2019–2022, según datos del organismo. En conjunto, la alianza entre FIFA y Lenovo posiciona al Mundial 2026 como un laboratorio tecnológico a gran escala. La inteligencia artificial deja de ser un complemento y pasa a ser parte estructural del negocio, el espectáculo y la gestión deportiva del fútbol global.

EE.UU. invertirá 115 millones de dólares en tecnología antidrones para blindar el Mundial

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que invertirá 115 millones de dólares en tecnología antidrones para aumentar la seguridad de cara al Mundial 2026 y a los eventos de celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense. "Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los carteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos durante el año histórico del 250º aniversario de Estados Unidos y el Mundial de la FIFA 2026", dijo en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La inversión se hará esta semana a través de una nueva oficina creada para impulsar las tecnologías de drones y antidrones, un tipo de aeronaves que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), «son cada vez más explotados por actores maliciosos». "Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense. Con el presidente (Donald) Trump, iniciamos una nueva era para defender nuestra superioridad aérea y proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos", agregó Noem.

Múltiples eventos motivan a EE.UU. a reforzar su seguridad