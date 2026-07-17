Luis de la Fuente y Scaloni, de profesor y alumno a rivales en la final del Mundial

Nueva York, Estados Unidos.

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se reencontrarán este domingo en la final del Mundial 2026, nueve años después de que sus caminos coincidieran en un aula de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el seleccionador español fue profesor del argentino durante su formación como entrenador. Pero su relación fue más allá: son amigos. Scaloni hizo en 2017 el curso para obtener la licencia UEFA Pro, poco después de poner fin a su carrera como futbolista. Luis de la Fuente compaginaba entonces su trabajo en las categorías inferiores de la selección española con la formación de jugadores en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis era profesor de táctica y sistemas de juego y Lionel, aplicado, se sentaba en primer fila, recuerda para EFE Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF en 2017. “Fue mi profesor en el curso de entrenadores”, recordó Scaloni durante la Copa América de 2024. El argentino destacó la ayuda que De la Fuente prestó a los alumnos de aquella promoción y la buena relación que ambos conservaron después que el argentino completase el curso. Una decisión, la de formarse en la RFEF, por su vinculación previa con España, país en el que sigue residiendo. El argentino defendió en la liga las camisetas del Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander y el Mallorca.

De alumno y profesor y una relación que trasciende el fútbol, como demostró Scaloni en la rueda de prensa previa a su semifinal ante Inglaterra, al saber ya que España estaba en la final al derrotar a Francia. “Contento por él. Se lo merece. Es un gran tipo. Todo lo que vemos en su selección es lo que esperamos ver en la nuestra. Si no nos va bien, le llamaré. Si jugamos contra él la final... no. Esperemos que no haya llamada hasta después de la final”, declaró el seleccionador de la Albiceleste.