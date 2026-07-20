Otro técnico despedido tras el Mundial 2026

Bélgica.

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) anunció este lunes la salida del técnico francés Rudi García como seleccionador nacional al decidir conjuntamente no prolongar un contrato que expiraba el próximo 31 de julio, tras dieciocho meses que culminan con Bélgica entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.

En un comunicado, la Federación destacó que, bajo su liderazgo técnico desde el 1 de febrero de 2025, los Diablos Rojos han conseguido asegurar su plaza en la primera categoría de la Liga de Naciones de la UEFA y clasificarse para el Mundial 2026, donde subrayan que fueron eliminados en cuartos de final por el equipo que acabaría siendo campeón, España.

"Tras hablar con la RBFA, hemos decidido no prolongar el excelente viaje que hemos compartido los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre los ocho mejores equipos del mundo (...) y le deseo todo el éxito en su transición generacional que me enorgullece haber ayudado a empezar", señaló García en un comunicado.