Celebración del Mundial acaba en tragedia en Salamanca

Salamanca

Un menor de trece años ha fallecido, y otro está grave, con una fractura de pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras derrumbarse esta madrugada la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca, España), durante las celebraciones por el Mundial.

Fuentes de la Guardia Civil de Salamanca han detallado a EFE que en torno a las 00.30 horas se produjo la fractura de la fuente, que es de mampostería, con un menor fallecido, otro grave y un tercero que fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo y dado de alta.

En el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España.