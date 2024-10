Motagua voló más alto que Águila y se acerca a la Concacaf Champions Cup

Motagua pudo rematar la serie, pero parece que le gusta sufrir. El Ciclón Azul venció 2-0 al Águila de El Salvador en la ida de la repesca y quedaron con un pie adentro de la próxima Concacaf Champions Cup, torneo donde están los más grandes de la región.

Los azules salieron con el pie en el acelerador y rápido en el partido se pusieron a ganar con un gol del defensor Luis Vega, quien remató cruzado y la pelota se escabulló entre las piernas de un mar de jugadores que estaban en el área chica, y así abrió el marcador en un Estadio Nacional Chelato Uclés que estuvo picante.

Los aguiluchos no se encontraron cómodos en el partido y la estrategia que planificaron previamente no les funcionó, el equipo de Diego Vázquez no les prestó la pelota y en el primer tiempo Marlon Licona estuvo tranquilo, ya que no le remataron.