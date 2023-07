Monterrey da el bombazo fichando al español Canales: Increíble lo que pagó

Canales, que llegó a portar el brazalete de capitán en el conjunto verdiblanco, deja el Benito Villamarín con 207 partidos, 39 goles y 30 asistencias, además de haber logrado la Copa del Rey en 2022.

“El Club agradece efusivamente los servicios prestados por el jugador cántabro durante las temporadas en la que ha pertenecido al Real Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional”, escribe el Real Betis en un comunicado en su web.

La tarde del lunes en Sevilla, el Betis organizó en su Ciudad Deportiva una rueda de prensa para que Canales pudiera dar un mensaje de despedida.

“Betis es el club más importante de mi carrera. Mi sueño era retirarme aquí, pero el año pasado fue el más duro de mi carrera por cosas que son normales pero me han ido afectado mucho y me ha costado llevar el día a día. No es nada grave. Y sinceramente esta decisión está muy meditada”, compartió el ‘Mago’ Canales.

“Antes de tener la oferta (del Monterrey) ya más o menos tenía decidido que mi ciclo aquí había terminado (...) Estoy agradecido al club porque han sacado la mejor versión de mí y allá donde voy seguiré sacando mi mejor versión”, añadió el mediocampista.

En el evento de despedida donde estuvieron presentes el mediocampista mexicano Andrés Guardado, actual capitán del Betis, y el legendario Joaquín Sánchez, recientemente retirado, la directiva obsequió a Canales un jersey con el 910 en el dorsal porque al mediocampista le correspondió ser ese número de futbolista que debutó con el club verdiblanco.

Canales, de 32 años e internacional absoluto con España en 11 ocasiones, llegó al Betis procedente de la Real Sociedad en el verano de 2018 y ha militado durante cinco temporadas en el club andaluz, con el que ha ganado una Copa del Rey, en 2022.

“¡Bienvenido, Sergio”, escribía por su parte el club mexicano de la ciudad de Monterrey en sus plataformas digitales. El club suma dos victorias y un empate en el arranque del torneo mexicano.