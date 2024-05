“Merecí ganar el Balón de Oro, fue decepcionante porque lo gané todo”

“En el fondo, sigo teniendo la sensación de que los goles me dan más fuerza. No puedes olvidar esa sensación de que vives para los goles, de que has nacido para marcar goles”, aseveró.

Insatisfecho con su carrera

“Por un lado, estoy muy orgulloso de lo que he hecho, pero por otro me digo a mí mismo que aún queda trabajo por hacer”.

“Mi secreto siempre es la mente, el amor y la pasión. Cuando me levanto por la mañana, no siento ningún dolor, me siento bien físicamente y, cuando me comparo con mis compañeros, veo que sigo estando al máximo nivel. Sigo cosechando los beneficios de la forma en que me he preparado durante años. Si quiero seguir a este nivel, sé que tengo que darlo todo en los entrenamientos”, explicó.

Eliminación de la Champions League.

“A ese nivel, cuando cometes ese tipo de errores y malas decisiones, es muy difícil compararse con equipos como el PSG. En el primer partido, estuvimos increíbles y luego... Si te comparas con un equipo y pierdes porque el rival fue mejor, puedes aceptarlo de otra manera. Pero en este partido, es demasiado difícil compararse cuando cometes errores así a este nivel”.

Nivel de los jugadores del PSG

“Me gusta la evolución de los centrocampistas, como Vitinha. Tienen un par de jóvenes atacantes que han mejorado mucho. Su idea de los fichajes ha cambiado un poco y creo que el PSG tiene el futuro por delante, incluso si Kylian se marcha. Creo que este club seguirá estando en la Liga de Campeones y siempre será peligroso para todos los equipos de Europa”, comentó acerca del proyecto parisino.

Mbappé

“Si lo comparas con otros jugadores, habla un idioma diferente. Está demostrando a los jóvenes que el fútbol no es lo único importante. También es un ejemplo en cuanto a personalidad. Es un tipo muy inteligente que tiene muy claro cómo quiere hacer las cosas. Mantiene los pies en el suelo. Lo percibí cuando le vi por primera vez hace unos años. Me impresionó. Es un nuevo modelo para el fútbol francés”.