Pedro Troglio se pronuncia tras otro título y anuncia fichajes para Olimpia

Tras alcanzar su segundo tetracampeonato, el timonel argentino no dudo en apuntarle a un título internacional, donde reconoce que es una tarea complicada.

“Hoy vi perder al Manchester City que gastan 500 millones de dólares y gana un solo torneo local. No es fácil y algún campeonato vamos a perder; si creemos que vamos a ganar todo estamos equivocados, Marathón y Motagua juegan bárbaro. Cada vez nos cuesta más”.

Troglio no pudo olvidar a sus seres más queridos. “Me acuerdo de mi familia, ya fui hablar con ellos. Si yo fuera Alejandra (esposa) le hubiera dado una patada, tengo hijo que estaban pequeños y ahora ya me pasan”.

“La gente quiere que nos reforcemos y hablan de nombres, millones, pero estamos en Honduras, no es fácil, pero trataré de armar lo mejor para ir a competir. Si la gente cree que podemos competir con ls mexicanos y Estado Unidos, están equivocados, le podemos pelear en la cancha, pero algo necesitamos traer, pero con tranquilidad”.

También fue sincero al asegurar que jamás esperó conseguir tantas coronas. “La verdad no, tengo un buen club y no me imaginé conseguir, pero bienvenido sea”.

Pese a su renovación con el club: “Yo soy un entrenador que está en la historia del club, soy de paso”.