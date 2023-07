Barcelona se reunirá con el PSG por Mbappé: Tiembla Real Madrid

Para el equipo catalán la operación luce imposible, pero el club azulgrana podría ofrecer un intercambio de jugadores para intentar completar la transferencia que sería un auténtico bombazo al mercado.

La operación, a día de hoy, no parece nada factible para los catalanes. No hay que olvidar que los problemas económicos que atraviesa la entidad son tan acentuados que aún no han podido inscribir a los jugadores renovados ni tampoco a las tres nuevas incorporaciones de este verano, Gündogan, Iñigo Martínez y Oriol Romeu.

Eso sí, el PSG siempre se ha mostrado atraído por los jugadores franceses y tanto Ousmane Dembélé como Koundé serían dos perfiles que podrían encajar perfectamente en París.