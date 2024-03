Falero confirma altas en Real España, caso Buba y, ¿habló de la Selección?

A Miguel Falero le quisieron cambiar el tema y le dejaron en la mesa el de la Selección de Honduras, que cayó eliminado ante Costa Rica en el repechaje hacia la Copa América 2024. Evitó hablar de ello, pero sí aseguró que la ‘H’ está en buenas manos.

“Hoy por primera vez no voy a responder una pregunta que me haces, porque considero que cualquier comentario que haga puede ser malinterpretado. Es un momento donde hay que mantener la calma, los jugadores y el entrenador, supongo, que lo habrán hecho con la mejor intención de conformar el mejor plantel posible, no quiero opinar del tema porque me ha tocado estar del otro lado y muchas veces no se conoce la totalidad de la verdad. Considero que la selección está en buenas manos y ojalá el técnico tenga sabiduría para corregir en el camino”, declaró.

Finalmente le consultaron sobre la ausencia de Marco Tulio Aceituno, delantero que es uno de los que se prevee tenga buena proyección a futuro, pero que ha perdido su espacio en la pizarra técnica de Falero.

“Aceituno tiene las mismas posibilidades que le resto de los compañeros, yo lo he intentado, pero no me han dejado porque solo puedo poner 11 jugadores en el campo, hay una disputa por esa posición, entiendo que la gente tenga predilección por ciertos jugadores, pero los rendimientos y el día a día lleva a que las posiciones se disputen permanentemente”, zanjó el tema.