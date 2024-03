¿Lejos de su mejor versión? Cálix responde previo al Real España-Olancho

Además, se refirió a las lesiones que no lo han dejado brillar en el fútbol y él mismo explicó que tan lejos está de su mejor versión.

Sensaciones del juego de Real España ante Potros: “Olancho FC es un equipo que desde que ascendió a primera ha apostado por competir con buenos jugadores, pero nosotros también hemos conformado un buen plantel y buenas personas. Creo que hemos venido trabajando de buena manera.

Estamos peleando los primeros lugares y, ya que nosotros estamos en casa tenemos que aprovechar, se vienen una seguidilla de partidos y debemos estar concentrados para seguir allá arriba”.

Bajón en su carrera: “Uno en la vida se propone metas y en el camino pasan cosas que uno no quisiera que pasaran, pero seguimos perseverando como en todo. Le doy gracias a Dios de esto que nos gusta tanto”.

Sus lesiones: “Son momentos difíciles para uno como jugador que desgastan física y mentalmente. Contra Olimpia y contra Vida son los únicos partidos que no pude estar, pero siempre he estado a disposición del grupo siempre concentrado”.

¿Estás muy lejos de tu mejor versión? “Uno como jugador quiere dar lo mejor, quiere crecer, pero se presentan cosas que uno no las quisiera. Yo sé de mi capacidad y sé que estando bien puedo dar cosas interesantes dónde esté. De mi parte he hecho lo que está en mis manos, pero son cosas que uno no las puede controlar y solo toca levantar cabeza”.