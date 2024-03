“A Rougier hay que apoyarlo, fue toda la selección la que perdió”

“Cuando se gana, gana la selección, y cuando se pierde solo se señala a uno u otro y eso no tiene sentido. A Rougier hay que apoyarlo porque si está aquí es porque se le dio la oportunidad, desafortunadamente las cosas no salieron bien en toda las selección, no solo fue alguien, es toda la selección la que perdió el juego y no solo un jugador”, dijo Boniek García.

El exfutbolista del Houston Dynamo de la MLS y del Olimpia aduce que la bicolor necesita más juegos de preparación. “Creo que se necesitan más fogueos para que el profesor tenga más tiempo con ellos. Hablamos de lo que viene en adelante, él está tratando de asimilar lo que pasó hace dos días y trabajando en lo que se viene más adelante”.

“No es que está pasando algo de otro mundo, se hicieron dos grandes juegos contra México, lastimosamente se tuvo un traspié contra Costa Rica y no se pudo clasificar a la Copa América, pero hay que darle vuelta a la página”, afirmó.