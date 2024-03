Noel Valladares zanja el tema de Rougier en la Selección de Honduras

Cómo cambiar al chip de un día a otro:

“Es difícil. El estado del futbolista a veces está alegre, a veces triste, dependiendo del resultado, es complicado el aspecto mental, pero el cuerpo técnico tiene su metodología para desarrollar un sistema que les permita tocar ese punto, que es algo complicado y poder cambiar esa sensación de la derrota y de que las cosas no salieron bien. Siempre es bueno ganar, independientemente del rival porque te genera confianza y tranquilidad”.

Críticas a Rougier:

“Sí, independientemente de la nacionalidad de él, ahora es un hondureño más y yo digo que es de felicitarlo porque querer defender los colores de la selección y de Honduras es de admirar porque cualquiera puede querer estar en la selección, pero tener esa responsabilidad y mostrar ese deseo. Por ahí miré un video de la familia de él, del niño cantando el himno nacional, estas cosas van más allá del fútbol.”

“Yo no tengo una crítica para él, más bien le agradezco a él por el hecho de querer estar en la selección y de querernos ayudar porque no es que las cosas en la selección estén de las mil maravillas y tampoco todo es malo y que nos venga a ayudar y yo lo felicito, lamentablemente no salieron las cosas como todos queríamos. ¿A quién no le ha pasado? Me pasó a mí una y un montón de veces en la selección y me tocó levantarme porque así es el fútbol. El portero tiene que tener una mentalidad fuerte que si hoy se equivocó mañana tiene que ver cómo hace para poder sacar adelante el juego”.