Menjívar habla sobre el debut de Jonathan Rougier con Honduras

“Estamos bien, en esto siempre estamos expuestos en la crítica, es el equipo de todos y ojalá cada uno de ustedes también lo pudiera ver, pero son aficionados de equipos y está bien porque somos humanos. Cuando juega la selección jugamos todos, juegan ustedes, si yo viniera con ese plan no le hablaría a un compañero que es de Motagua, pero aquí todos hablamos, bromeamos, porque lo más importante es la selección, es esta camisa que representa, está sobre todo, sobre los equipos, esta camisa pesa mucho a nivel nacional, a nivel internacional, lo vivimos de esa manera, este equipo tiene mucho coraje, demostramos que tenemos actitud, ganas, un gran cuerpo técnico, pero lastimosamente son de esas noches que no salen nada”.

“La verdad no he leído mucho en redes sociales, pero Jonathan es uno más desde que lo convocó el profe, a él lo apoyamos así como a Alex, a Harold o a Luis y Marlon. Todos somos un equipo, nos apoyamos nosotros mismos, creo que de ahí tenemos que partir”.

“Creo que dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo, pero es parte del juego, mérito a Costa Rica también que hizo un buen planteamiento, un buen juego, y lograron el pase. No me gustaría enfatizar mucho en cosas individuales y todo eso, porque al final perdimos todos, los de adentro y afuera, ustedes y la gente; así que como nos dolió a nosotros, a usted también, la gente es parte del proceso”.

¿Podemos seguir ilusionándonos?

“Es normal, yo nunca he dicho algo porque critiquen, al final es trabajo de ustedes, están en solo su derecho de criticar porque se que varios de ustedes andan en todos lados. Este equipo es de todos y siempre es importante que todos caminemos, que todos andemos con la misma ilusión, bajo el mismo objetivo y la misma dirección”.

¿Falta líderes en la Selección Nacional?

“Este grupo tiene muchos líderes, está Choco Lozano, está Andy Nájar, está mi persona, está Denil Maldonado que con su juventud tiene muchos partidos, acá hay muchos líderes aquí eso no es el problema. Después del partido todos hablaban maravillas, hablaban de la actitud, ahora con Costa Rica es todo lo contrario, por un mal partido no vamos a botar todo lo que se venía logrando”.

¿Futbolístico lo del sábado?

“Es de esas noches que no te salen nada”. La actitud fue distinta, no eran los mismos ante Costa Rica: “Cuando uno se pone esta camiseta no se tiene que dar el 100%, sino el 200% en presión y lo que se exige aquí es más alto ya sea a nivel nacional o internacional, sigo sosteniendo que no fue por actitud, tampoco Costa Rica nos pasó por encima, Costa Rica tuvo tres acciones de gol y tres goles nos anotaron, nos anularon, pasó eso meramente futbolístico”.