México humilla a Serbia con una goleada y se ilusiona previo al Mundial 2026

Toluca, México.

México está derrotando por goleada 5-1 a Serbia en partido amistoso que se disputa en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde el Tricolor cierra su último duelo de preparación previo al arranque del Mundial 2026.

Se adelantó en el marcador la selección serbia tras una desconcentración de la zaga baja mexicana, la cual fue bien aprovechada por Petar Stanic que fusiló a Raúl Rangel para abrir la cuenta en el minuto 19.

Los aztecas mejoraron con el paso de los minutos, sometieron a los serbios en su campo y encontraron el empate en el 34' por medio de Johan Vásquez, que conectó con la cabeza un centro al área y levantó a los aficionados mexicanos de sus asientos.

Cuando se terminaba la primera parte y producto de la presión mexicana, Serbia cometió un grave error que le costó el segundo gol de México. El defensa Stefan Bukinac jugó atrás para su portero Filip Stankovic, con tal mala fortuna que el meta estaba mal colocado y la pelota acabó en el fondo.

En el segundo tiempo, Raúl Jiménez amplió la ventaja de México tras encontrarse un rebote en el área, empujó al fondo un balón que pegó en el poste luego de un disparo de Julián Quiñones en el 57'.

En el 72', otro autogol de Serbia para el 4-1 de México. Adem Avdic quiso despejar y con tan mala suerte que metió el balón en su propio arco tras un tiro de esquina.

Luis Chávez cerró la paliza de México con un golazo en el minuto 90, un bombazo de zurda para el 5-1.

México recibe su tercer Mundial en calidad de anfitrión, y con todos los reflectores alrededor del equipo, crece la responsabilidad de hacer un buen papel e igualar su mejor actuación en la historia de los Mundiales. Javier Aguirre reunió a sus hombres de mayor experiencia y a lo mejor del talento joven del país para enfrentar la justa.

Aunque no fue la mejor de sus exhibiciones, los pupilos del ‘Vasco’ ganaron por la mínima ante Australia, en un duelo que sirvió para que Guillermo Ochoa volviera a tener minutos en el arco y abriendo la discusión sobre quién defenderá la portería durante el partido inaugural.

Desde que inició el 2026, México no conoce la derrota y quiere mantener la racha invicta previo al enfrentamiento contra Sudáfrica el próximo 11 de junio. Esta será la última oportunidad que tiene el estratega mexicano para definir su once titular y disipar cualquier duda sobre su formación en el Mundial 2026.