Messi y Neymar convencieron a Keylor Navas de asistir a Costa Rica para enfrentar a Honduras

En un principio, Keylor Navas no iba a jugar la Fecha FIFA de noviembre de la eliminatoria de la Concacaf contra Canadá y Honduras por una lesión, pero sorpresivamente se anunció que el guardameta sí estaría en el partido frente a los catrachos.

El PSG había emitido un comunicado sobre una supuesta lesión del portero tico, pero días después Navas accedió a viajar a su país para enfrentar a Honduras. Se perdió el juego ante los canadienses.

El periodista argentino Hernán Pereyra dio a conocer en el programa ‘Jorge Ramos y su banda’ que a Keylor Navas lo convencieron los jugadores sudamercanos del PSG, entre ellos Lionel Messi y Neymar, para aceptar ir a la selección costarricense.

“Le marcaron la cancha a Keylor Navas, sí, se la marcaron, pero no se la marcaron en Costa Rica, no se la marcaron en Centroamérica, no se la marcó nadie de Concacaf, se la marcaron desde Conmebol”, empezó contanto Pereyra.