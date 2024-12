Messi revela las dos leyendas que lo ayudaron en Barcelona y confiesa: “Extraño mucho al Barça”

El futbolista del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos abre su corazón y muestra su sentimiento más culé. ‘La Pulga’ no olvida al equipo de su vida y saca una sonrisa a los azulgranas con estas declaraciones que ya son virales.

Lionel Messi no esconde que extraña mucho jugar con el FC Barcelona . El delantero argentino recordó en una entrevista con Mundo Deportivo sus momentos más especiales con la camiseta del Barça y la ciudad que lo acogió desde que era un niño con muchos sueños.

“Lo primero que se me viene a la cabeza son los tantos recuerdos lindos de todo el tiempo que pasé en el mejor club del mundo”, dice Messi al ser consultado sobre el aniversario 125 del Barcelona .

Messi , que no acudió al acto del 125 aniversario del club catalán por su relación con Joan Laporta aunque tuviera también una serie de compromisos publicitarios, recuerda sus grandes alegrías de barcelonista y deja claro su deseo: “Que el Barça pueda volver a ser siempre lo que fue” .

Las personas que más lo marcaron en el club

“Hay dos que me marcaron mucho: Pep y Ronaldinho. Guardiola, porque logramos cosas increíbles, y Ronaldinho, por cómo me ayudó, me sirvió muchísimo en mis primeros momentos en el primer equipo. También recuerdo mucho a Iniesta o Xavi como compañeros y a los tres que juegan conmigo en Miami: Busquets, Alba y Luis Suárez, que además son amigos. Y por supuesto, una mención especial para Tito Vilanova, a quien tanto extrañamos”.