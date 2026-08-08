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Messi llega a Rosario para darle el último adiós a su padre

El capitán de la Selección Argentina llegó procedente de Estados Unidos y se trasladó bajo un fuerte operativo de seguridad hasta la propiedad familiar.

Messi llega a Rosario para darle el último adiós a su padre

Lionel Messi y su familia se encuentran de luto tras la muerte de su padre.

 Foto Facebook Lionel Messi.
Rosario, Argentina.

Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, para reencontrarse con su familia y participar en la despedida de su padre, Jorge Messi, quien falleció durante las primeras horas del día en una clínica de la ciudad tras enfrentar una larga enfermedad.

El astro argentino llegó alrededor de las 20:40 horas locales (23:40 GMT) al aeropuerto de Rosario a bordo de un avión privado, procedente de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, donde actualmente reside junto a su familia.

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Tras su llegada, Messi fue trasladado bajo un importante operativo de seguridad hasta la propiedad familiar ubicada en un exclusivo barrio de Rosario. Allí se reencontró con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes recibieron durante la madrugada la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años.

Jorge Messi murió a las 02:00 horas locales (05:00 GMT) de este sábado en el sanatorio Centro, donde permanecía ingresado debido a las complicaciones derivadas de una larga enfermedad.

La familia Messi realizará este domingo la despedida de Jorge en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario. De acuerdo con medios locales, el funeral será íntimo y reservado para familiares y amigos cercanos.

Fotografía que muestra el avión en el que Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi, fallecido durante las primeras horas del día en una clínica donde había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

Fotografía que muestra el avión en el que Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi, fallecido durante las primeras horas del día en una clínica donde había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

 (Foto EFE.)

Nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe, Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y carrera de Lionel.

Durante años ejerció como su representante y estuvo al frente de la administración del patrimonio familiar, acompañando de cerca el crecimiento del futbolista desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol mundial.

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Redacción La Prensa
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