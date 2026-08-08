Messi llega a Rosario para darle el último adiós a su padre

Rosario, Argentina.

Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, para reencontrarse con su familia y participar en la despedida de su padre, Jorge Messi, quien falleció durante las primeras horas del día en una clínica de la ciudad tras enfrentar una larga enfermedad. El astro argentino llegó alrededor de las 20:40 horas locales (23:40 GMT) al aeropuerto de Rosario a bordo de un avión privado, procedente de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, donde actualmente reside junto a su familia.

Tras su llegada, Messi fue trasladado bajo un importante operativo de seguridad hasta la propiedad familiar ubicada en un exclusivo barrio de Rosario. Allí se reencontró con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes recibieron durante la madrugada la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años. Jorge Messi murió a las 02:00 horas locales (05:00 GMT) de este sábado en el sanatorio Centro, donde permanecía ingresado debido a las complicaciones derivadas de una larga enfermedad. La familia Messi realizará este domingo la despedida de Jorge en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario. De acuerdo con medios locales, el funeral será íntimo y reservado para familiares y amigos cercanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse