Messi no duda y elige: “Hoy es el mejor defensor del mundo”

Tras darle la victoria a Argentina y empezar con el pie derecho las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, el argentino brindó sus valoraciones del encuentro, entre ellas la elección del mejor central del mundo.

En una entrevista a Telemundo, el “10” de la Albiceleste y del Inter Miami no tuvo dudas y nombró al que considera el mejor defensor del mundo en este momento, siendo parte de su selección y del Tottenham de la Premier League, Cristian “Cuti” Romero.

“Creo que es el mejor defensor del mundo en este momento. Jugó muy bien y, en mi opinión, fue el hombre del partido”, dijo Messi.

Y agregó: “Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar. Él siempre me obliga a ir hacia adelante, porque siempre quiere jugar uno contra uno contra su oponente. Me he acostumbrado a no mirar atrás y eso es muy bueno para un jugador de ataque”.