¿Cómo marcarán a Messi? Entrenador del Olimpia responde

El entrenador uruguayo Eduardo Espinel apenas lleva menos de una semana en territorio hondureño y ha sentido el respaldo para dirigir al Olimpia. De entrada conoció al plantel y ahora sabe que enfrentarán a Messi en un amistoso.

Olimpia se dará el lujo de medirse al Inter Miami este próximo sábado 8 de febrero en el estadio Olímpico de San Pedro Sula donde los detalles del evento y los boletos se conocieron este miércoles.

“Es un honor desde que llegué a Honduras como me han tratado y que me inviten a un evento de esta naturaleza me hace sentir privilegiado”, expresó el nuevo timonel del León.